Відео божевільного нокауту тільки зараз завірусилось у мережі. Ефектний та потужний удар Мартінеса у бою проти Вільямса набрав шалену кількість переглядів, повідомляє 24 канал.

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Скільки переглядів зібрав нокаут Мартінеса

Перший бій між Серхіо Мартінесом та Полом Вільямсом відбувся в Атлантік-Сіті у 2009 році. У тому поєдинку американський боксер здолав аргентинця роздільним рішенням суддів, але результат був суперечливий.

У другому бою проти Вільямса Мартінес захищав титули WBC та The Ring. Аргентинець обережно розпочав поєдинок з американцем, а у другому раунді вдало скористався помилкою суперника.

Пол Вільямс пішов в атаку на Серхіо Мартінеса, забувши про захист, чим боксер з Аргентини вдало скористався і пробив лівим хуком точно у щелепу. Представник США одразу звалився на канвас, втративши свідомість – рефері зупинив бій.

Мартінес нокаутував Вільямса: дивіться відео

Серхіо Мартінес чисто виграв другий поєдинок у Пола Вільямса. Американець довго не міг піднятись, йому навіть знадобилась медична допомога. Адже стан боксера викликав побоювання, однак згодом він підвівся.

Відео нокауту, який відбувся у 2010 році, завірусилось у мережі через 15 років. Лише за добу найцікавіший епізод з поєдинку Мартінес – Вільямс набрав понад 100 тисяч переглядів.

Нокаут Мартінеса зібрав понад 100 тисяч переглядів / Скриншот з Boxing Kingdom

Користувачі висловили свою думку щодо ефектного удару від Серхіо Мартінеса. Брутальний нокаут охрестили найкращим за всю історію боксу.

Нагадаємо, що останній бій Серхіо Мартінес провів у 2014 році, програвши Мігелю Котто. Пол Вільямс у 2012 році мав битись проти Сауля Альвареса, але потрапив у жахливу аварію, зазнавши важкої травми хребта, що поклало кінець його кар'єрі.