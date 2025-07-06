Видео сумасшедшего нокаута только сейчас завирусилось в сети. Эффектный и мощный удар Мартинеса в бою против Уильямса набрал бешеное количество просмотров, сообщает 24 канал.

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Сколько просмотров собрал нокаут Мартинеса

Первый бой между Серхио Мартинесом и Полом Уильямсом состоялся в Атлантик-Сити в 2009 году. В том поединке американский боксер одолел аргентинца раздельным решением судей, но результат был противоречивый.

Во втором бою против Уильямса Мартинес защищал титулы WBC и The Ring. Аргентинец осторожно начал поединок с американцем, а во втором раунде удачно воспользовался ошибкой соперника.

Пол Уильямс пошел в атаку на Серхио Мартинеса, забыв о защите, чем боксер из Аргентины удачно воспользовался и пробил левым хуком точно в челюсть. Представитель США сразу свалился на канвас, потеряв сознание – рефери остановил бой.

Мартинес нокаутировал Уильямса: смотрите видео

Серхио Мартинес чисто выиграл второй поединок у Пола Уильямса. Американец долго не мог подняться, ему даже понадобилась медицинская помощь. Ведь состояние боксера вызвало опасения, однако впоследствии он поднялся.

Видео нокаута, который состоялся в 2010 году, завирусилось в сети через 15 лет. Только за сутки самый интересный эпизод из поединка Мартинес – Уильямс набрал более 100 тысяч просмотров.

Нокаут Мартинеса собрал более 100 тысяч просмотров / Скриншот с Boxing Kingdom

Пользователи высказали свое мнение относительно эффектного удара от Серхио Мартинеса. Брутальный нокаут окрестили лучшим за всю историю бокса.

Напомним, что последний бой Серхио Мартинес провел в 2014 году, проиграв Мигелю Котто. Пол Уильямс в 2012 году должен был драться против Сауля Альвареса, но попал в ужасную аварию, получив тяжелую травму позвоночника, что положило конец его карьере.