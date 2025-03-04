Одіозний МакГрегор назвав переможця бою Тайсон – Кличко

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор взяв участь в опитуванні, назвавши найкращого боксера в історії. Зірковий боєць у раунді перед фіналом згадалось прізвище Віталія Кличка.

У першому раунді опитування участь взяли Деонтей Вайлдер і Даніель Дюбуа. Тут Конор поставив несподівану ставку на "Бронзового бомбардувальника", пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Хто найкращий боксер на думку МакГрегора

Натомість вже у другому раунді Валйдер вилетів із дуелі проти Френка Бруно. А от два наступні раунди були за Майком Тайсоном. На думку МакГрегора, "Залізний Майк" переміг би праймових Бруно та Віталія Кличка.

Однак у фінальному раунді Майк Тайсон програв Джорджу Фрейзеру.

Нагадаємо, що у середині листопада минулого року "Залізний Майк" повернувся у ринг. Тайсон програв блогеру-боксеру Джейку Полу. Тепер уболівальники зможуть побачати Майка у межах рингу лише у рамках виставкових шоу.

До слова. Конор МакГрегор є найбагатшим бійцем зі змішаних єдиноборств в історії UFC.

Якщо повернутись до Конора, то МакГрегор отримав вже два виклики. Спершу подібний виклик зробив американський блогер Олайдже Вільям Олатунджи. А згодом ще й кинув виклик брат Тайсона Ф'юрі – Томмі Ф'юрі.