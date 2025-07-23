Ексчемпіон світу назвав боксера, який міг би перемогти Усика
- Колишній чемпіон Майріс Брієдіс вважає, що Джей Опетая може перемогти Олександра Усика в крузервейті.
- Опетая має 28 перемог у 28 боях, з яких 22 були нокаутом.
- Усик нещодавно переміг Даніеля Дюбуа, і очікується його прощальний бій, можливо, проти Джозефа Паркера або Тайсона Ф'юрі.
Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс припустив, хто із боксерів міг би зупинити переможну ходу Олександра Усика. Латвійський ексбоксер зробив свій вибір на володарі титулу IBF у важкій вазі.
Мова йде про Джея Опетаю. Майріс Брієдіс уявив, як би закінчились бої австралійського боксера проти Олександра Усика у двох вагових категоріях, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал колишнього латвійського бійця.
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Кому Усик міг би програти у крузервейті?
Брієдіс розповів, у якому дивізіоні Усик міг би зазнати поразки від Опетаї.
Епоха нинішніх спортсменів у крузервейті та у надважкій вазі – Олександр показав те, що немає бійця, хто б міг перемогти його. Я б хотів один бій подивитися – проти Опетаї в крузервейті або хевівейті. У хевівейті, думаю, Усик без проблем, не те, що без проблем, але розібрався б з ним, у крузервейті – навряд чи,
– сказав Брієдіс.
Раніше було багато чуток про можливе опущення у вазі Усика заради бою із Опетаєю. Однак Олександр вже провів реванш проти Даніеля Дюбуа, у якому нокаутував британця по ходу 5-го раунду. Попереду в українського чемпіона прощальний двобій. Наразі невідомо, хто стане суперником Усика у його останньому танці на профі-ринзі. Не виключено, що уболівальники боксу побачать трилогію із Тайсоном Ф'юрі.
Також у переможця реваншу Усик – Дюбуа, у якому переміг українець, був обов'язковий претендент Джозеф Паркер. Тому Олександр може зійтись із новозеландцем у своєму останньому поєдинку.
До слова, за спиною 30-річного Опетаї 28 поєдинків, у яких він оформив 28 перемог (22 – нокаутом).