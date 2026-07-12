Один з найлегендарніших боксерів світу Менні Пак'яо відвідав Москву попри російську агресію проти України. Філіппінський спортсмен побував на боксерському шоу, за підсумками якого визначали власника чемпіонського титулу, що донедавна належав Олександру Усику.

Пак'яо у коментарі пропагандистам поділився враженнями від першого перебування у Росії. Попри те, що росіяни вже п'ятий рік ведуть повномасштабну війну проти України та знищують багатоповерхівки, він сказав, "люди тут неймовірні", повідомляє 24 Канал.

Пак'яо та зірки боксу відвідали Москву

Ба більше, філіппінець раптом заявив, що росіяни буцімто добрі й привітні. Менні також обіцяв повернутися у Росію.

"Я вперше в Росії, і я щасливий бути тут. Вдячний за теплий прийом. Мені тут подобається, люди тут неймовірні. Це чудове місце. Переконаний, це мій не останній візит сюди. Я обов'язково повернуся. Росіяни добрі та привітні. Вони дуже успішні у спорті, дуже талановиті", – сказав Пак'яо.

Менні Пак'яо відвідав боксерське шоу у Москві: дивіться відео

Слід зазначити, що Пак'яо – не єдиний відомий боксер, який відвідав Москву. Разом з ним до Росії прибули колишній чемпіон світу у надважкій вазі Шеннон Бріггс та британський боксер Дерек Чісора.

Головною подією шоу став поєдинок Мурата Гассієва проти німця Петера Кадіру, в якому російський боксер захистив титул WBA, який нещодавно належав Усику. Чемпіонський пояс перейшов до Гассієва, адже Усик звільнив титул.

Також в андеркарді бою Гассієв – Кадіру свій поєдинок провів Джо Джойс, який схвально висловився про країну-агресорку. Британський боксер заявив, що гарно ставиться до цієї країни та росіян.

Нагадаємо, 47-річний Пак'яо у 2026 році вирішив відновити спортивну кар'єру. Спершу була інформація, що він проведе бій проти росіянина Руслана Проводнікова, який хотів вбивати українців.

Згодом виявилося, що суперником Менні стане легендарний американець Флойд Мейвезер. Їх ній реванш призначили на 19 вересня на арені "Сфера" в Лас-Вегасі. Однак згодом поєдинок відклали на невизначений термін.