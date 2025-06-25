Мова йде про чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у другій найлегшій вазі Наою Іноуе. Менні Пак'яо бачить у японському боксеру самого себе, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Хто може стати наступником Пак'яо

"Пак Мен" відзначив швидкість Іноуе. Менні запевнив, що стиль боксу Наої нагадує його ж у молоді роки.

Наоя Іноуе швидкий боксер. Його стиль нагадує мій стиль у молодості,

– сказав Пак'яо.

До слова. На початку травня 2025-го Наоя Іноуе переміг нокаутом американця Рамоса Карденаса. Японець захистив звання абсолютного чемпіона світу у другій легкій вазі. Це була 30-та перемога Іноуе (27 – нокаутом) в усіх проведених зустрічах у професіоналах.

Цікаво, що влітку поточного року "Пак Мен" повернеться у профі-ринг. Камбек легендарного філіппінця відбудеться в один день із реваншем Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа – 19 липня 2025 року.

Пак'яо битиметься за титул проти Маріо Барріоса у рамках андеркарду реваншу Фундора – Цзю. На кону стоятиме пояс чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBC та відбудеться на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі (США). Це буде перший бій для "Пак Мена" із серпня 2021-го, коли філіппінець програв за одноголосним рішенням суддів кубинцю Йорденісу Угуасу.

Перед цим поєдинком за спиною Пак'яо вже 72 поєдинки, у яких він оформив 62 перемоги (39 – нокаутом) при 8-ми поразках та 2-х мирових.