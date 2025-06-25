Речь идет о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и IBF во втором легчайшем весе Наою Иноуэ. Мэнни Пакьяо видит в японском боксере самого себя, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Интересно Альварес публично унизил Кроуфорда, высмеяв боксера из Украины

Кто может стать преемником Пакьяо

"Пак Мэн" отметил скорость Иноуэ. Мэнни заверил, что стиль бокса Наои напоминает его же в молодые годы.

Наоя Иноуэ быстрый боксер. Его стиль напоминает мой стиль в молодости,

– сказал Пакьяо.

К слову. В начале мая 2025-го Наоя Иноуэ победил нокаутом американца Рамоса Карденаса. Японец защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором легком весе. Это была 30-я победа Иноуэ (27 – нокаутом) во всех проведенных встречах в профессионалах.

Интересно, что летом текущего года "Пак Мэн" вернется в профи-ринг. Камбек легендарного филиппинца состоится в один день с реваншем Александра Усика против Даниэля Дюбуа – 19 июля 2025 года.

Пакьяо будет драться за титул против Марио Барриоса в рамках андеркарда реванша Фундора – Цзю. На кону будет стоять пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC и состоится на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе (США). Это будет первый бой для "Пак Мэна" с августа 2021-го, когда филиппинец проиграл по единогласному решению судей кубинцу Йорденису Угуасу.

Перед этим поединком за спиной Пакьяо уже 72 поединка, в которых он оформил 62 победы (39 – нокаутом) при 8-ми поражениях и 2-х мировых.