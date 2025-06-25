Легендарний боксер назвав свого наступника у боксі

Культовий боксер із Філіппін Менні Пак'яо розкрив ім'я бійця, який зможе повторити його боксерський шлях. Пак'яо звернув увагу на представника японського боксу.

Мова йде про чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у другій найлегшій вазі Наою Іноуе. Менні Пак'яо бачить у японському боксеру самого себе, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Хто може стати наступником Пак'яо

"Пак Мен" відзначив швидкість Іноуе. Менні запевнив, що стиль боксу Наої нагадує його ж у молоді роки.

Наоя Іноуе швидкий боксер. Його стиль нагадує мій стиль у молодості,

– сказав Пак'яо.

До слова. На початку травня 2025-го Наоя Іноуе переміг нокаутом американця Рамоса Карденаса. Японець захистив звання абсолютного чемпіона світу у другій легкій вазі. Це була 30-та перемога Іноуе (27 – нокаутом) в усіх проведених зустрічах у професіоналах.

Цікаво, що влітку поточного року "Пак Мен" повернеться у профі-ринг. Камбек легендарного філіппінця відбудеться в один день із реваншем Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа – 19 липня 2025 року.

Пак'яо битиметься за титул проти Маріо Барріоса у рамках андеркарду реваншу Фундора – Цзю. На кону стоятиме пояс чемпіона світу у напівсередній вазі за версією WBC та відбудеться на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі (США). Це буде перший бій для "Пак Мена" із серпня 2021-го, коли філіппінець програв за одноголосним рішенням суддів кубинцю Йорденісу Угуасу.

Перед цим поєдинком за спиною Пак'яо вже 72 поєдинки, у яких він оформив 62 перемоги (39 – нокаутом) при 8-ми поразках та 2-х мирових.