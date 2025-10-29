Начебто реванш Флойда Мейвезера проти Менні Пак'яо буде офіційним боєм. Відомий інсайдер Ден Рафаель повідомив про це протистояння у своєму профілі у соцмережі Х, передає 24 Канал.
Цікаво Від кандидата у президенти до банкрута: найгучніші повернення у боксі
Що відомо про бій Мейвезер – Пак'яо?
Також повідомляється, що бій Мейвезер – Пак'яо запланований на квітень 2026 року. Ймовірно, що поєдинок відбудеться в американському Лас-Вегасі, а його транслятором може стати Netflix.
Нагадаємо, що вперше Пак'яо та Мейвезер провели лобову зустріч 2 травня 2015 року у Лас-Вегасі. Того вечора боксу на MGM Grand "Пак Мен" зазнав поразки від Флойда за одноголосним рішенням суддів. Це протистояння стало найкасовішим боєм в історії. За цю битву Мейвезер заробив 300 мільйонів доларів.
Відзначимо, що перед цим Флойд Мейвезер повинен повернутись у ринг після 8-річної перерви. Мейвезер проведе виставковий двобій проти Майка Тайсона. Цікаво, що наразі невідомо, коли та де відбудеться дана битва.
Якою є статистика Мейвезера та Пак'яо на профі-рингу?
У ніч проти 20 липня Пак'яо повернувся у ринг після 4-річної паузи. Суперником Менні був Маріо Барріос, а на кону стояв титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. Боксери провели повний двобій, а судді не змогли визначити переможця – 115-113 на користь Барріоса та нічия 114-114 (двічі).
Це була третя нічия у кар'єрі філіппінського ветерана. Також за його спиною 62 перемоги (39 – нокаутом) та 8 поразок.
Щодо Мейвезера, то Флойд востаннє бився у 2017-му, коли переміг ірландського ексчемпіона UFC Конора МакГрегора. Американець зберіг ідеальну статистику – 50 переможних боїв (27 – нокаутом). Дані BoxRec.