Вроде бы реванш Флойда Мейвезера против Мэнни Пакьяо будет официальным боем. Известный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил об этом противостоянии в своем профиле в соцсети Х, передает 24 Канал.

Что известно о бое Мейвезер – Пакьяо?

Также сообщается, что бой Мейвезер – Пакьяо запланирован на апрель 2026 года. Вероятно, что поединок состоится в американском Лас-Вегасе, а его транслятором может стать Netflix.

Напомним, что впервые Пакьяо и Мейвезер провели лобовую встречу 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. В тот вечер бокса на MGM Grand "Пак Мэн" потерпел поражение от Флойда по единогласному решению судей. Это противостояние стало самым кассовым боем в истории. За эту битву Мейвезер заработал 300 миллионов долларов.

Отметим, что перед этим Флойд Мейвезер должен вернуться в ринг после 8-летнего перерыва. Мейвезер проведет выставочный поединок против Майка Тайсона. Интересно, что пока неизвестно, когда и где состоится данная битва.

