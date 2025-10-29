Мейвезер – Пак'яо: відомий термін та місце легендарного реваншу

Вже навесні наступного 2026 року поціновувачі боксу можуть побачити один із найлегендарніших боїв в історії цього виду спорту. Вдруге в одному рингу можуть зіштовхнути Флойда Мейвезера та Менні Пак'яо.

Начебто реванш Флойда Мейвезера проти Менні Пак'яо буде офіційним боєм. Відомий інсайдер Ден Рафаель повідомив про це протистояння у своєму профілі у соцмережі Х, передає 24 Канал.

Що відомо про бій Мейвезер – Пак'яо?

Також повідомляється, що бій Мейвезер – Пак'яо запланований на квітень 2026 року. Ймовірно, що поєдинок відбудеться в американському Лас-Вегасі, а його транслятором може стати Netflix.

Нагадаємо, що вперше Пак'яо та Мейвезер провели лобову зустріч 2 травня 2015 року у Лас-Вегасі. Того вечора боксу на MGM Grand "Пак Мен" зазнав поразки від Флойда за одноголосним рішенням суддів. Це протистояння стало найкасовішим боєм в історії. За цю битву Мейвезер заробив 300 мільйонів доларів.

Відзначимо, що перед цим Флойд Мейвезер повинен повернутись у ринг після 8-річної перерви. Мейвезер проведе виставковий двобій проти Майка Тайсона. Цікаво, що наразі невідомо, коли та де відбудеться дана битва.

Якою є статистика Мейвезера та Пак'яо на профі-рингу?