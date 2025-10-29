Мейвезер – Пакьяо: известен срок и место легендарного реванша
- Реванш между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо запланирован на апрель 2026 года в Лас-Вегасе.
- Мейвезер перед этим проведет выставочный бой против Майка Тайсона, но дата и место этого поединка пока неизвестны.
Уже весной следующего 2026 года любители бокса могут увидеть один из самых легендарных боев в истории этого вида спорта. Во второй раз в одном ринге могут столкнуть Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо.
Вроде бы реванш Флойда Мейвезера против Мэнни Пакьяо будет официальным боем. Известный инсайдер Дэн Рафаэль сообщил об этом противостоянии в своем профиле в соцсети Х, передает 24 Канал.
Интересно От кандидата в президенты до банкрота: самые громкие возвращения в боксе
Что известно о бое Мейвезер – Пакьяо?
Также сообщается, что бой Мейвезер – Пакьяо запланирован на апрель 2026 года. Вероятно, что поединок состоится в американском Лас-Вегасе, а его транслятором может стать Netflix.
Напомним, что впервые Пакьяо и Мейвезер провели лобовую встречу 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. В тот вечер бокса на MGM Grand "Пак Мэн" потерпел поражение от Флойда по единогласному решению судей. Это противостояние стало самым кассовым боем в истории. За эту битву Мейвезер заработал 300 миллионов долларов.
Отметим, что перед этим Флойд Мейвезер должен вернуться в ринг после 8-летнего перерыва. Мейвезер проведет выставочный поединок против Майка Тайсона. Интересно, что пока неизвестно, когда и где состоится данная битва.
Какова статистика Мейвезера и Пакьяо на профи-ринге?
В ночь на 20 июля Пакьяо вернулся в ринг после 4-летней паузы. Соперником Мэнни был Марио Барриос, а на кону стоял титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Боксеры провели полный поединок, а судьи не смогли определить победителя – 115-113 в пользу Барриоса и ничья 114-114 (дважды).
Это была третья ничья в карьере филиппинского ветерана. Также за его спиной 62 победы (39 – нокаутом) и 8 поражений.
Что касается Мейвезера, то Флойд последний раз дрался в 2017-м, когда победил ирландского экс-чемпиона UFC Конора МакГрегора. Американец сохранил идеальную статистику – 50 победных боев (27 – нокаутом). Данные BoxRec.