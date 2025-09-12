Спадкоємець Майка Тайсона отримав шанс побитися за бій з Усиком
- IBF ухвалила рішення, яке дозволить Мозесу Ітауми боротися за право зустрітися з Олександром Усиком.
- Якщо Ітаума не погодиться наступним претендентом стане Річард Торрес.
Мозеса Ітауму часто пов'язують з Олександром Усиком. Тепер британський боксер може стати на ще один крок ближче до протистояння з абсолютним чемпіоном світу.
IBF ухвалива спеціальне рішення для "Нового Майка Тайсона". Міжнародна федерація боксу запропонувала цікавий бій для Мозеа Ітауми, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
З ким битиметься Ітаума?
IBF запропонувала Мозесу Ітауми битися за право зустрітися в очному протистоянні з Олександром Усиком. Суперником британського боксера стане Френк Санчес.
Раніше Санчес мав битися проти Ефе Аджагби, але нігерієць відмовився від поєдинку. Якщо ж Ітаума не захоче битися з Френком, то наступним у рейтингу буде Річард Торрес.
Нагадаємо, що Олександр Усик повинен битися проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO. Суперник українця визначиться 25 жовтня 2025 року у бою між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі.
Що відомо про Усик – Ітаума?
Мозес Ітаума стрімко розвивається та здобуває перемогу за перемогою. Тоні Белью розкритикував порівняння британця з Олександром Усиком. адже він майте пройти перевірку у бою, де понад шість раундів.
Дюк Маккензі вважає, що наразі Ітаума не переможе Усика. Тому його кар'єру треба розвивати поступово, а не кидати одразу у бій з абсолютним чемпіоном світу.
Тедді Атлас обрав боксера, з яким повинен побитися Мозес Ітаума у наступному бою. "Новий Майк Тайсон" має перевірити свої навички перед більш серйозними боями.