Мозеса Ітауму часто пов'язують з Олександром Усиком. Тепер британський боксер може стати на ще один крок ближче до протистояння з абсолютним чемпіоном світу.

IBF ухвалива спеціальне рішення для "Нового Майка Тайсона". Міжнародна федерація боксу запропонувала цікавий бій для Мозеа Ітауми, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Читайте також "Усик вибув": промоутер пояснив, чому організували бій Паркер – Вордлі

З ким битиметься Ітаума?

IBF запропонувала Мозесу Ітауми битися за право зустрітися в очному протистоянні з Олександром Усиком. Суперником британського боксера стане Френк Санчес.

Раніше Санчес мав битися проти Ефе Аджагби, але нігерієць відмовився від поєдинку. Якщо ж Ітаума не захоче битися з Френком, то наступним у рейтингу буде Річард Торрес.

Нагадаємо, що Олександр Усик повинен битися проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO. Суперник українця визначиться 25 жовтня 2025 року у бою між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі.

Що відомо про Усик – Ітаума?