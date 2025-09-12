Мозеса Итауму часто связывают с Александром Усиком. Теперь британский боксер может стать на еще один шаг ближе к противостоянию с абсолютным чемпионом мира.

IBF приняла специальное решение для "Нового Майка Тайсона". Международная федерация бокса предложила интересный бой для Мозеа Итаумы, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также "Усик выбыл": промоутер объяснил, почему организовали бой Паркер – Уордли

С кем будет драться Итаума?

IBF предложила Мозесу Итауме сразиться за право встретиться в очном противостоянии с Александром Усиком. Соперником британского боксера станет Фрэнк Санчес.

Ранее Санчес должен был драться против Эфе Аджагбы, но нигериец отказался от поединка. Если же Итаума не захочет драться с Фрэнком, то следующим в рейтинге будет Ричард Торрес.

Напомним, что Александр Усик должен драться против временного чемпиона мира по версии WBO. Соперник украинца определится 25 октября 2025 года в бою между Джозефом Паркером и Фабио Уордли.

Что известно об Усике – Итаума?