Наследник Майка Тайсона получил шанс подраться за бой с Усиком
- IBF приняла решение, которое позволит Мозесу Итауме бороться за право встретиться с Александром Усиком.
- Если Итаума не согласится следующим претендентом станет Ричард Торрес.
Мозеса Итауму часто связывают с Александром Усиком. Теперь британский боксер может стать на еще один шаг ближе к противостоянию с абсолютным чемпионом мира.
IBF приняла специальное решение для "Нового Майка Тайсона". Международная федерация бокса предложила интересный бой для Мозеа Итаумы, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
С кем будет драться Итаума?
IBF предложила Мозесу Итауме сразиться за право встретиться в очном противостоянии с Александром Усиком. Соперником британского боксера станет Фрэнк Санчес.
Ранее Санчес должен был драться против Эфе Аджагбы, но нигериец отказался от поединка. Если же Итаума не захочет драться с Фрэнком, то следующим в рейтинге будет Ричард Торрес.
Напомним, что Александр Усик должен драться против временного чемпиона мира по версии WBO. Соперник украинца определится 25 октября 2025 года в бою между Джозефом Паркером и Фабио Уордли.
Что известно об Усике – Итаума?
Мозес Итаума стремительно развивается и одерживает победу за победой. Тони Белью раскритиковал сравнение британца с Александром Усиком. ведь он должен пройти проверку в бою, где более шести раундов.
Дюк Маккензи считает, что пока Итаума не победит Усика. Поэтому его карьеру надо развивать постепенно, а не бросать сразу в бой с абсолютным чемпионом мира.
Тедди Атлас выбрал боксера, с которым должен сразиться Мозес Итаума в следующем бою. "Новый Майк Тайсон" должен проверить свои навыки перед более серьезными боями.