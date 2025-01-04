"Новий Майк Тайсон": британський проспект висловився про можливі бої з Усиком або Ф'юрі

У надважкій вазі виступає талановитий проспект Мозес Ітаума. Експерти пророкують британському боксеру велике майбутнє у ринзі та називають "новим Майком Тайсоном".

20-річний атлет висловився про своє майбутнє. Він поділився думками щодо можливих боїв з Олександром Усиком, Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, повідомляє 24 канал з посиланням на Sky Sports.

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Ітаума про суперзірок хевівейту

Мозес Ітаума підкреслив, що поважає своїх досвідчених колег. Британський боксер вважає, що йому ще зарано битись проти них.

20-річний проспект зазначив, що нараз ці поєдинки навряд чи матимуть сенс для будь-якої зі сторін, але не варто загадувати наперед. Ітаума підкреслив, що все може змінитись за рік та він можливо буде готовий до цих поєдинків.

Тайсон, Усик і Джошуа пройшли три абсолютно різні шляхи, і всі досягли одного – стали чемпіонами світу в надважкій вазі. Я знімаю капелюх перед ними та захоплююся ними. Хочу взяти щось від кожного з них, це саме те, що я намагаюся зробити. Я захоплююся всіма найкращими боксерами. Але я також тут, щоб прокласти свій власний шлях,

– сказав Ітаума.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума переміг в першому раунді в андеркарті перед реваншем Усик Ф'юрі. Британський проспект захистив титул WBO Intercontinental та завоював пояс WBO International.

На професійному рівні Ітаума здобув 11 перемог в 11 поєдинках. У дев'яти з них він переміг нокаутом.