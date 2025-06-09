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9 червня, 20:39
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Чемпіон світу здобув другий титул, жорстко розбивши око супернику: відео

Єгор Торяник
Основні тези
  • Дзунто Накатані захистив титул WBC та здобув чемпіонський пояс IBF у найлегшій вазі/
  • Поєдинок відбувся в Токіо, за ним спостерігав японський боксер Наоя Іноуе.

У неділю, 8 червня, відбувся фантастичний вечір боксу у Токіо. В титульному поєдинку Дзунто Накатані бився проти Ресуки Нішиде.

Накатані четвертий раз поспіль захистив титул WBC, а також здобув чемпіонський пояс IBF у найлегшій вазі. Для Нішиди ця поразка стала першою у профі-рингу, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Накатані – Нішида

Дзунто Накатані достроково переміг Ресуке Нішиду. Поєдинок завершився перемогою першого у шостому раунді.

Нішиду не зміг продовжити поєдинок. Причиною тому стала серйозна гематома ока у Ресуке.

Відео з бою Накатані – Нішида:

Цікаво, що за поєдинком слідкував Наоя Іноуе. Японський боксер, який є абсолютним чемпіоном світу у легшій вазі.