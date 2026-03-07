Відомий ще один бій вечора боксу Усика: хто буде на ринзі

У селі Лісники в Київській області 21 березня відбудеться вечір боксу. На ньому зокрема на ринзі битимуться Олександр Хижняк і Даніель Лапін.

Зокрема, стало відомо хто стане суперником Даніеля Лапіна. Як повідомляє DAZN, суперником українця стане Крістапс Бульмейстерс.

До теми Хижняк дебютує у професійному боксі: які очікування у команди Усика

Що відомо про Бульмейстерса?

Крістапс Бульмейстерс – це 33-річний латвійський боксер. Його статистика поєдинків у боксі нараховує 14 перемог, 5 із яких нокаутом, і 4 поразки. Він є претендентом на пояси IBF International і WBA Continental у напівважкій вазі, які належать Лапіну.

Лапін є непереможним українським боксером. У своїй кар'єрі він провів 12 боїв, усі виграв, 4 із них нокаутом. Востаннє на ринзі Даніель Лапін був у липні 2025 року, коли переміг британського боксера Льюїса Едмондсона.

Які поєдинки відбудуться на вечорі боксу в Україні?

Вечір боксу промоутерської компанії чемпіона WBA, WBC й IBF у надважкій вазі Олександра Усика Usyk 17 Promotions відбудеться 21 березня. Найголовніша подія вечора – безперечно дебют на професійній арені Олександра Хижняка.

Його першим суперником стане Вілмер Барон. Як зазначає LuckyPunch, колумбієць часто стає першим суперником для молодих боксерів-дебютантів. Барон виграв свій попередній поєдинок, але перед тим зазнав 4 поразок поспіль.

Новини про українських боксерів: коротко