Відомий ще один бій вечора боксу Усика: хто буде на ринзі
- 21 березня в селі Лісники на Київщині відбудеться вечір боксу, де змагатимуться Олександр Хижняк і Даніель Лапін.
- Даніель Лапін битиметься з латвійським боксером Крістапсом Бульмейстерсом, який має 14 перемог і 4 поразки.
У селі Лісники в Київській області 21 березня відбудеться вечір боксу. На ньому зокрема на ринзі битимуться Олександр Хижняк і Даніель Лапін.
Зокрема, стало відомо хто стане суперником Даніеля Лапіна. Як повідомляє DAZN, суперником українця стане Крістапс Бульмейстерс.
Що відомо про Бульмейстерса?
Крістапс Бульмейстерс – це 33-річний латвійський боксер. Його статистика поєдинків у боксі нараховує 14 перемог, 5 із яких нокаутом, і 4 поразки. Він є претендентом на пояси IBF International і WBA Continental у напівважкій вазі, які належать Лапіну.
Лапін є непереможним українським боксером. У своїй кар'єрі він провів 12 боїв, усі виграв, 4 із них нокаутом. Востаннє на ринзі Даніель Лапін був у липні 2025 року, коли переміг британського боксера Льюїса Едмондсона.
Які поєдинки відбудуться на вечорі боксу в Україні?
Вечір боксу промоутерської компанії чемпіона WBA, WBC й IBF у надважкій вазі Олександра Усика Usyk 17 Promotions відбудеться 21 березня. Найголовніша подія вечора – безперечно дебют на професійній арені Олександра Хижняка.
Його першим суперником стане Вілмер Барон. Як зазначає LuckyPunch, колумбієць часто стає першим суперником для молодих боксерів-дебютантів. Барон виграв свій попередній поєдинок, але перед тим зазнав 4 поразок поспіль.
Новини про українських боксерів: коротко
- Олександру Гвоздику заборонили битися до 3 квітня 2026 року. Це стандартна процедура, щоб убезпечити здоров'я спортсмена після поразки.
- На престижному турнірі в Болгарії українські боксери вибороли 10 медалей. Свого часу ці змагання вигравав Усик.
- Австралійський боксер Опетая висловив бажання битись із Усиком. Він вважає українця найкращим боксером надважкої ваги в нинішній епосі.