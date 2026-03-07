В частности, стало известно кто станет соперником Даниэля Лапина. Как сообщает DAZN, соперником украинца станет Кристапс Бульмейстерс.

Что известно о Бульмейстерсе?

Кристапс Бульмейстерс – это 33-летний латвийский боксер. Его статистика поединков в боксе насчитывает 14 побед, 5 из которых нокаутом, и 4 поражения. Он является претендентом на пояса IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, которые принадлежат Лапину.

Лапин является непобедимым украинским боксером. В своей карьере он провел 12 боев, все выиграл, 4 из них нокаутом. Последний раз на ринге Даниэль Лапин был в июле 2025 года, когда победил британского боксера Льюиса Эдмондсона.

Какие поединки состоятся на вечере бокса в Украине?

Вечер бокса промоутерской компании чемпиона WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Usyk 17 Promotions состоится 21 марта. Самое главное событие вечера – бесспорно дебют на профессиональной арене Александра Хижняка.

Его первым соперником станет Уилмер Барон. Как отмечает LuckyPunch, колумбиец часто становится первым соперником для молодых боксеров-дебютантов. Барон выиграл свой предыдущий поединок, но перед тем потерпел 4 поражения подряд.

