Що відомо про Кабаєла, з яким має битись Усик

Олександр Усик переміг Ріко Верховена, тож, тепер активно обговорюється, з ким українець проведе наступний бій. Найімовірніше це буде Агіт Кабаєл.

Німецький боксер наразі є тимчасовим чемпіоном WBC, повідомляє 24 Канал. Після перемоги Усика над Верховеном Кабаєл піднявся на ринг, аби кинути бій українському чемпіону.

Важливо З'явилася дата і місце наступного бою Усика – хто суперник

Що відомо про Агіта Кабаєла?

Дитинство Агіта Кабаєла де в чому нагадує дитинство Олександра Усика. Він не одразу прийшов у бокс, а спочатку займався футболом. Кабаєл не є етнічним німцем, адже за походженням він курд. Йому всього 33 роки, але в професіоналах він виступає з 2011 року.

Серед визначних перемог німця є звитяга над Дереком Чісорою. Щоправда, британець був не згоден із результатом поєдинку та був переконаний, що побив свого опонента. Експерти відзначають його вміння на рингу, але зазначають, що він не вміє домінувати.

Коли Кабаєл підписав контракт із Queensberry Promotions, то почав проводити великі бої в Саудівській Аравії, де здобув важливі, але непрості перемоги над Махмудовим, Санчесом і Чжилеєм. Цікаво, що китайський суперник зміг відправити Кабаєла в нокдаун, але Агіт оговтався та переміг нокаутом.

Як Кабаєл домагається бою з Усиком?

Кабаєл залишається непереможним боксером. Він неодноразово заявляв, що готовий до поєдинку за звання чемпіона світу, натякаючи на проведення бою з Усиком. Крім того, він хоче битись із українцем саме в Німеччині.

Його батьківщина не бачила боїв такого рівня в надважкій вазі з 2015 року, з того часу як Володимир Кличко програв у Дюссельдорфі Тайсону Ф'юрі. Коли Усик отримав бій проти Верховена, Кабаєл відверто висловлював своє невдоволення, заявляючи, що це він мав проводити титульний поєдинок із українцем.

Тож, після бою Усика з Верховеном Кабаєл вийшов на ринг і вимагав від Усика провести бій із ним. Олександр сказав, шо він готовий до цього, тож, якщо цей поєдинок буде організований, то він обов'язково відбудеться.

Останні новини про Кабаєла: коротко