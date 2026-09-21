Хто найбагатший боксер у світі

Бокс – один із найбільш прибуткових видів спорту, який у багатьох асоціюється з великими грошима. За один поєдинок професійний боксер може заробити значні кошти.

24 Канал розповість, хто є найбагатшим боксером у світі та чи зможе хтось у майбутньому перевершити його за статками.

Феноменальний успіх і рекорди Мейвезера

Американець Флойд Мейвезер-молодший залишається найбагатшим боксером у світі та за всю історію цього спорту. Станом на 2026 рік його чистий капітал оцінюють у суму від 400 до 500 мільйонів доларів, а загальні історичні статки повністю виправдовують його культове прізвисько "Money" (Гроші).

За даними видання Sportico, загальний заробіток непереможного боксера за кар'єру з урахуванням виступів, інфляції та бізнес-проєктів досяг вражаючих 1,57 мільярда доларів. Це стабільно утримує Мейвезера в десятці найбагатших спортсменів в історії (у оновленому рейтингу за квітень 2026 року він посів 10-те місце).

Флойд Мейвезер / Фото інстаграм спортсмена

Флойд завершив професійну кар'єру з унікальним рекордом: 50 перемог (27 нокаутом) і жодної поразки чи нічиєї. Головним джерелом його капіталу став неймовірний комерційний успіх на платних трансляціях. Бої американця згенерували майже 24 мільйони продажів PPV, принісши понад 1,67 мільярда доходу.

Найкасовішими подіями в історії боксу стали його поєдинки проти Менні Пак'яо (2015 рік) та суперзірки MMA Конора Макгрегора (2017 рік), за кожен з яких Мейвезер отримував дев'ятизначні гонорари за один вечір. Наразі легендарний ексчемпіон успішно розвиває власну промоутерську компанію.

Альварес дихає у спину лідеру та тренується з Усиком

За інформацією givemesport, головним переслідувачем Мейвезера у фінансовому рейтингу є мексиканець Сауль "Канело" Альварес, чий капітал наразі оцінюють у 350 мільйонів доларів.

Попри фінансовий зліт, на рингу Альварес останнім часом переживає насичений період. У вересні 2025 року він поступився американцю Теренсу Кроуфорду одноголосним рішенням суддів. Проте вже на 31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) заплановано його гучний поєдинок проти французького чемпіона Крістіана Мбіллі, де на кону стоятиме титул WBC.

Сауль Альварес / Фото інстаграм мексиканського боксера

Підготовка до цього бою принесла несподівані новини: у вересні Канело переніс свій тренувальний табір до Іспанії, де неочікувано завітав до табору українського боксера Олександра Усика. Українець уже встиг підігріти інтерес вболівальників, опублікувавши в соцмережах кадри їхнього спільного тренування.