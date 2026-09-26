Замість Ф'юрі та Джошуа: названо два альтернативні бої

Якщо довгоочікуваний бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа не відбудеться, це може відкрити шлях до іншого масштабного протистояння. Одним із можливих варіантів називають поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу Теренсом Кроуфордом і Раяном Гарсією.

За словами інсайдера, на випадок зриву британської зустрічі організатори вже розглядають кілька альтернативних сценаріїв. Про це повідомив журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер.

Хто може битися замість Ф'юрі – Джошуа

Серед них – поєдинок Кроуфорда та Гарсії, попри те, що Теренс раніше заявляв про завершення професійної кар'єри та відсутність мотивації повертатися в ринг.

Ще одним можливим сценарієм називають бій Ф'юрі проти Давіда Бенавідеса. Водночас для Бенавідеса найбільш імовірним суперником наразі називають Джея Опетаю.

За інформацією джерел, бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа може бути скасований через певні проблеми. Через це розглядається можливість проведення замість нього поєдинку між Теренсом Кроуфордом та Раяном Гарсією. Ще один варіант – Тайсон Ф'юрі проти Давіда Бенавідеса,

– написав Коппінджер.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що бій Ф'юрі – Джошуа запланований на 11 грудня у Кардіффі. На кону поєдинку має стояти титул WBA Super.

Втім, проведення бою опинилося під питанням через суперечності навколо участі Дейна Вайта. Голова Zuffa Boxing став співпромоутером The Ring, а його участь в організації поєдинку, за інформацією ЗМІ, не влаштовує промоутера Джошуа Едді Гірна.

Зазначається, що Гірн і Джошуа виступають проти участі Вайта через умови контракту. Саме ця ситуація може поставити під загрозу проведення одного з найбільш очікуваних боїв у британському боксі.