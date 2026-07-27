Пережив пожежу на яхті та рано одружився: 5 фактів про Володимира Кличка, які ви точно не знали

Життя колишнього українського чемпіона світу Володимира Кличка було справді насиченим. У ньому було стільки етапів, багато з яких досі лишались загадковими.

У цьому матеріалі 24 Канал згадує 5 маловідомих фактів про Володимира Кличка, яких ви точно не знаєте. До речі, цікавим є те, як брати-боксери й інші українські чемпіони виглядали в юності.

Що сталось на яхті, де перебував Кличко

У 2019 році з Кличком стався прикрий інцидент. Він разом із сім'єю вирішив відправитись на яхті з Ібіци на Майорку. Однак дорогою його судно запалало. Пожежа почалась у машинному відділенні яхти. Українець був вимушений викликати рятувальний загін із пожежниками.

Пожежники на відмінно спрацювали у відкритому морі. Вони приборкали вогонь і врятували Кличка з родиною. Цікаво, що сам Володимир із усмішкою поставився до інциденту. У своїй соцмережі він написав, що треба бути обережними з бажаннями, бо коли він хотів більшого адреналіну, то хотів не цього.

Чому Кличко одружився в 19 років

У 1996 році, коли Кличку було всього 19 років, він одружився з київською моделлю Олександрою Авізовою. Це було ледь не перше кохання боксера, юнацьке захоплення, яке переросло в шлюб. Однак пристрасті почуття не пережили буденність.

Шлюб Кличка з Олександрою протримався трохи більше року. Сам Володимир неохоче згадує про той свій період. А ось Олександра взагалі жодним чином. Цікаво, що модель веде досить закритий спосіб життя, й навіть не має сторінок у соцмережах.

Ким Кличко хотів бути в дитинстві

Володимир Кличко в дитинстві не мріяв про те, щоб стати боксером, а тим паче легендарним спортсменом. Після 8 класу він хотів стати фельдшером. Володимир навіть планував вступати в медичний технікум. Він навіть почав процес вступу, але приймальна комісія відмовила йому, бо на це відділення брали з 15 років.

Після цього Володимир й опинився в боксі. У спортивному клубі армії займався його брат, й Кличко-молодший планував перебути там 2 роки, а потім знову вступати на фельдшера. Однак перспективний юний спортсмен у підсумку став легендою світового боксу.

Як Кличко тікав зі спортінтернату в ліс на шашлики

Коли Володимир Кличко навчався та тренувався в спортінтернаті, він не відрізнявся зразковою дисципліною. Часто юнаку взагалі не хотілось іти на заняття. А все через те, що разом із друзями він раз-по-раз тікав у ліс, де розпалював багаття та смажив шашлики.

А ще він часто косив від тренувань. Він був звичайним хлопчиком-хуліганом. Єдине, що його вирізняло з-поміж однолітків – це його габарити. Сам же Володимир часто косив від тренувань. Він навмисно піднімав собі температуру та порушував режим, добряче наїдаючись кефіром із батоном із сусіднього магазина.

Що сталось із Кличком у військкоматі

Цікавим був перший похід Кличка-молодшого у військкомат. Туди він прийшов разом зі своїм тренером Володимиром Золотарьовим. Про цей візит згадували так, що в приміщенні було досить шумно, але коли туди зайшов Володимир, то всі замовкли.

Військком і сам підірвався зі свого місця, аби поспілкуватись з габаритним юнаком. Офіцеру було дуже незручно, бо він то сідав, то вставав зі стільця. Щоб говорити з Володимиром йому доводилось високо задирати голову та збиватись постійно з "ти" на "ви".