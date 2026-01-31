Усику відмовили в титулі "Найкращий нокаут" 2025 року: хто здобув перемогу

Олександр Усик потрапив до номінації "Нокаут року" за версією журналу The Ring. Однак непереможному чемпіону світу з України не вдалося здобути перемогу.

Нагороду отримав нокаут колишнього володаря титулу WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана в бою проти японця Джина Сасакі. Про це повідомили в журналі The Ring.

Який нокаут визнали найкращим у 2025 році?

Норман нокаутував Сасакі в п'ятому раунді, двічі відправивши його в нокдаун у першому раунді.

Він завершив поєдинок потужним лівим хуком, після якого Сасаку довелося забирати з рингу на ношах.

Однак він повністю відновився та повернеться в ринг 19 лютого в Токіо.

Серед претендентів на нагороду був нокаут чемпіона WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика в бою проти колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа. Українець брутально нокаутував британця у 5 раунді.

Водночас Усик був визнаний автором найкращого нокауту 2025 року за версією Всесвітнього боксерського союзу (WBC).

Що далі для Усика?