Усику отказали в титуле "Лучший нокаут" 2025 года: кто одержал победу
- Александр Усик не получил награду за "Нокаут года" от журнала The Ring, хотя его нокаут против Даниэля Дюбуа был среди претендентов.
- Награду получил Брайан Норман за нокаут Джина Сасаки в пятом раунде, где Сасаки дважды побывал в нокдауне в первом раунде.
Александр Усик попал в номинацию "Нокаут года" по версии журнала The Ring. Однако непобедимому чемпиону мира из Украины не удалось одержать победу.
Награду получил нокаут бывшего обладателя титула WBO в полусреднем весе Брайана Нормана в бою против японца Джина Сасаки. Об этом сообщили в журнале The Ring.
Какой нокаут признали лучшим в 2025 году?
Норман нокаутировал Сасаки в пятом раунде, дважды отправив его в нокдаун в первом раунде.
Он завершил поединок мощным левым хуком, после которого Сасаку пришлось убирать с ринга на носилках.
Однако он полностью восстановился и вернется в ринг 19 февраля в Токио.
Норман – Сасаки: смотрите видео лучших моментов боя и нокаут
Среди претендентов на награду был нокаут чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика в бою против бывшего чемпиона мира Даниэля Дюбуа. Украинец брутально нокаутировал британца в 5 раунде.
В то же время Усик был признан автором лучшего нокаута 2025 года по версии Всемирного боксерского союза (WBC).
Как Усик нокаутировал Дюбуа: смотрите видео
Что дальше для Усика?
Трехкратный абсолютный чемпион мира выразил желание провести бой с Деонтеем Уайлдером. Однако американец, который был чемпионом мира по версии WBC и длительное время доминировал в тяжелом весе, решил провести бой против Дерека Чисоры.
Британец знаком украинским болельщикам, ведь в свое время разделял ринг с Виталием Кличко, а также Усиком. Обоим украинцам Чисора уступил.
Из-за того, что Уайлдер выбрал бой с Чисорой, в СМИ появились слухи, что Усик проведет бой против Энди Руиса. Американский боксер уже даже обратился к украинцу и призвал провести поединок.