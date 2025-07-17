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Fight News 24 Українські боксери "Отаман": Усик приїхав на пресконференцію у колоритному образі – ефектні фото
17 липня, 15:17
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"Отаман": Усик приїхав на пресконференцію у колоритному образі – ефектні фото

Софія Кулай
Основні тези
  • Олександр Усик з'явився на пресконференції у Лондоні у колоритному чорному образі, що викликало захоплення у його прихильників.
  • Перша пресконференція Усика та Даніеля Дюбуа відбулася 17 липня напередодні їхнього бою.

У четвер, 17 липня, запланована пресконференція Олександра Усика та Даніеля Дюбуа у Лондоні. Український чемпіон світу в екстравагантному образі поїхав на офіційний захід.

Напередодні пресконференції у соцмережах з'явились перші кадри Олександра Усика на шляху на традиційне спілкування із пресою перед боєм у Лондоні. Український чемпіон обрав для офіційного заходу чорний стиль, пише 24 Канал.

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У якому образі Усик приїхав на пресконференцію?

Прихильники боксера одразу оцінили колоритне вбрання українця, порівнявши його із козаком та отаманом.

  • "Козак"
  • "Пан Отаман"
  • "Саня, як завжди"
  • "Це неймовірно"
  • "Вогонь" 

Образ Усика для пресконференції / Фото з інстаграму READY TO FIGHT

 

 