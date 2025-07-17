"Отаман": Усик приїхав на пресконференцію у колоритному образі – ефектні фото

У четвер, 17 липня, запланована пресконференція Олександра Усика та Даніеля Дюбуа у Лондоні. Український чемпіон світу в екстравагантному образі поїхав на офіційний захід.

Напередодні пресконференції у соцмережах з'явились перші кадри Олександра Усика на шляху на традиційне спілкування із пресою перед боєм у Лондоні. Український чемпіон обрав для офіційного заходу чорний стиль, пише 24 Канал. До теми Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція пресконференції боксерів перед реваншем У якому образі Усик приїхав на пресконференцію? Прихильники боксера одразу оцінили колоритне вбрання українця, порівнявши його із козаком та отаманом. "Козак"

"Пан Отаман"

"Саня, як завжди"

"Це неймовірно"

"Вогонь" Образ Усика для пресконференції / Фото з інстаграму READY TO FIGHT