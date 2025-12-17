Непереможний українець зазіхнув на титул чемпіона світу
- Олександр Гриців здобув 12-ту перемогу в професійній кар'єрі, перемігши Сергія Радченка, що підняло його на 5-те місце світового рейтингу WBC.
- Гриців планує наступний бій навесні 2026 року і розглядає можливість переходу в хевівейт після досягнення цілей у бріджервейті.
Олександр Гриців – перспективний український боксер, який нещодавно записав у свій доробок перемогу над досвідченим українцем Сергієм Радченком. Львів'янин оформив свою 12-ту перемогу на профі-рингу.
Олександр Гриців довів свою переможну серію до 12-ти боїв поспіль у професіоналах (8 – нокаутом). Український боксер в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу щиро поділився своїми планами на майбутнє.
Які плани Гриціва?
Свій наступний бій Олександр планує провести навесні 2026-го. Гриців зберігає інтригу й щодо свого ймовірного суперника. Боксер лише додав, що з кожним наступним боєм він намагається битись проти все сильнішого опонента.
Непереможний нокаутер розповів, що на конгресі у Таїланді представники WBC України сказали, що завдяки перемозі над Радченком він підійметься на 5-те місце світового рейтингу. У такому випадку, якщо наступний бій Гриців проведе із суперником із топ-10 чи топ-15, то буде мати право претендувати на чемпіонський бій.
У Львові ми вже вижали максимум із того, що було можливо. Плюс я вже проївся трохи публіці та навпаки. Думаю, що є молоді боксери, які готові зайняти замість мене цю нішу, а мені вже цікавіше було б побоксувати в інших місцях. До прикладу, на якому хорошому вечорі боксу у Польщі чи Великій Британії,
– сказав український боксер.
Чи буде Гриців переходити у хевівейт?
Гриців зізнався, чи хотів би підійнятись у хевівейт. Олександр заявив, що такі плани є, але наразі він із командою не втілив усі свої цілі у бріджервейті.
"Так, звичайно, є такі плани. Просто на цей час сфокусований на цій вазі. Хочемо досягнути чемпіонського поєдинку, у якому здобути перемогу. Після чого будемо цілитись на хевівейт", – відповів Олександр.
Що відомо про Олександра Гриціва?
26-річний український боксер зі Львова, який дебютував на профі-рингу у грудні 2020-го.
Пояс WBC Francophone у бріджервейті Гриців завоював у переможному бою проти німця Рада Рашида (у березні 2025-го).