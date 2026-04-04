Відомому бійцю з України дозволили повернутися у бокс: його відсторонили після моторошної події

Відомого українського боксера Олександра Гвоздика відсторонили від боїв після сенсаційної поразки Радівоє Калайджичу. Харків'янин побував у важкому нокауті, внаслідок чого йому тимчасово заборонили займатися боксом.

Заборона на поєдинки для Гвоздика закінчилася у п'ятницю, 3 квітня. На порталі BoxRec більше немає інформації про обмеження для українця від Атлетичної комісії штату Невада.

Що відомо про відсторонення Гвоздика?

Гвоздик та Калайджич зустрілися 2 лютого у межах шоу від Zuffa Boxing. Українець майже весь бій володів ініціативою, але сербському спортсмену вдалося переломити хід протистояння та сенсаційно нокаутувати харків'янина.

Після того, як Атлетична комісія заборонила Гвоздику повертатися на ринг, він розповів, що одразу після бою його відправили в лікарню. За словами спортсмен, він почувається добре та фізично жодних проблем не має.

Мене відправили в лікарню на томографію, але жодних проблем не виявили,

– сказав він.

Також бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року зазначив, що після бою розпочав займатися загальною фізичною підготовкою.

Що планує Гвоздик?

У поєдинку з Кадайджичем 38-річний Гвоздик зазнав третьої поразки на професійному ринзі та другої – нокаутом. В активі харків'янина, який проживає у США, 21 перемога (17 нокаутом).

Колишній чемпіон світу за версією WBC не приховує, що прагне реваншу із сербським боксером. Зокрема, у коментарі Two Sides він заявив, що зможе повернутися на ринг вже у травні та прагне реваншу з Калайджичем.

Утім, після невдачі деякі експерти закликали українця задуматися про завершення кар'єри. Зокрема, таку думку висловив відомий промоутер Олександр Красюк.

Ми всі з часом, на жаль, не молодіємо, і зараз, мабуть, прийшов той момент, коли Олександру треба зробити дуже зважене рішення: не триматись за минуле, а дивитись в майбутнє впевнено та робити такі кроки, які б забезпечили успіх у майбутньому, попри те, яке буде прийнято рішення, чи це буде бокс або бізнес, чи це буде освітня, чи тренерська діяльність,

– зауважив промоутер.

Гвоздик у відповідь наголосив, що самостійно ухвалить рішення щодо своєї кар'єри.