Окрім того, "Цвях" розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".
Чи битиметься Гвоздик за тимчасовий титул?
Український боксер спростував інформацію про наступний поєдинок. Він заявив, що не битиметься з Альбертом Раміресом за тимчасовий титул.
Також він заявив, що зовсім скоро боксерська спільнота дізнається великі новини. Однак "Цвях" вирішив це залишити у таємниці.
Мені подобається те, чим я займаюся. Поки є сили та дозволяє здоров’я, я боксую. Коли це закінчиться – припиню. Знову стати чемпіоном світу або наприкінці 2026 року, або на початку 2027-го,
– сказав Гвоздик.
Нещодавно Гвоздик висловився про те, чи провів би бій проти Джейка Пола.
Чи побився б Гвоздик проти Пола?
В інтерв'ю BLIK український боксер зізнався, що погодивися битися проти блогера зі США.
"Звичайно, погоджуся. Я вийшов би проти Джейка Пола хоч завтра. Для мене це "еasy money". Але я в дива не вірю, тому цього не станеться. Команда Пола вже придумала відповідь, чому Джейк не хоче битися з Раміресом та Опетаєю тому що вони не вміють робити промоушн і не зможуть продати ці бої", – сказав Гвоздик.
Що відомо про кар'єру Гвоздика?
Український боксер дебютував у професійному ринзі у 2014 році. За цей час Гвоздик здобув 21 перемогу та зазнав 2 поразок.
У квітні цього року "Цвях" бився проти Ентоні Голлавея. Українець здолав американського боксера нокаутом у третьому раунді.
Нещодавно Гвоздик мав битися проти Халіла Коема. Однак американський боксер відмовився від поєдинку.