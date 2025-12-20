Окрім того, "Цвях" розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

Чи битиметься Гвоздик за тимчасовий титул?

Український боксер спростував інформацію про наступний поєдинок. Він заявив, що не битиметься з Альбертом Раміресом за тимчасовий титул.

Також він заявив, що зовсім скоро боксерська спільнота дізнається великі новини. Однак "Цвях" вирішив це залишити у таємниці.

Мені подобається те, чим я займаюся. Поки є сили та дозволяє здоров’я, я боксую. Коли це закінчиться – припиню. Знову стати чемпіоном світу або наприкінці 2026 року, або на початку 2027-го,

– сказав Гвоздик.

Нещодавно Гвоздик висловився про те, чи провів би бій проти Джейка Пола.

Чи побився б Гвоздик проти Пола?

В інтерв'ю BLIK український боксер зізнався, що погодивися битися проти блогера зі США.

"Звичайно, погоджуся. Я вийшов би проти Джейка Пола хоч завтра. Для мене це "еasy money". Але я в дива не вірю, тому цього не станеться. Команда Пола вже придумала відповідь, чому Джейк не хоче битися з Раміресом та Опетаєю тому що вони не вміють робити промоушн і не зможуть продати ці бої", – сказав Гвоздик.

Що відомо про кар'єру Гвоздика?