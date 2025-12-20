Кроме того, "Цвях" рассказал о планах на будущее. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

Будет ли драться Гвоздик за временный титул?

Украинский боксер опроверг информацию о следующем поединке. Он заявил, что не будет драться с Альбертом Рамиресом за временный титул.

Также он заявил, что совсем скоро боксерское сообщество узнает большие новости. Однако "Гвоздь" решил это оставить в тайне.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. Пока есть силы и позволяет здоровье, я боксирую. Когда это закончится – прекращу. Снова стать чемпионом мира или в конце 2026 года, или в начале 2027-го,

– сказал Гвоздик.

Недавно Гвоздик высказался о том, провел бы бой против Джейка Пола.

Подрался бы Гвоздик против Пола?

В интервью BLIK украинский боксер признался, что согласился бы драться против блогера из США.

"Конечно, соглашусь. Я вышел бы против Джейка Пола хоть завтра. Для меня это "еаѕу money". Но я в чудеса не верю, поэтому этого не произойдет. Команда Пола уже придумала ответ, почему Джейк не хочет драться с Рамиресом и Опетаей потому что они не умеют делать промоушн и не смогут продать эти бои", – сказал Гвоздик.

Что известно о карьере Гвоздика?