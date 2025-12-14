Соперником украинского боксера стал немец Али Эль Саид. На кону поединка был чемпионский титул WBF в среднем весе (до 72,6 килограмма), сообщает 24 канал.

Читайте также Украинский "Фауст" узнал дату следующего поединка: когда состоится бой

Как завершился бой Резниченко – Эль Саид?

Талантливый украинский боксер не оставил шансов своему сопернику из Германии. 21-летний Резниченко активно начал поединок, а его оппонент не смог ничего противопоставить.

В итоге украинец отправил 41-летнего Эль Саида в нокаут в первом же раунде поединка. И таким образом Резниченко завоевал титул WBF, а также одержал 13 победу в профи-ринге (0 поражений).

Резниченко нокаутировал Эль Саида: смотрите видео

Как завершились другие бои вечера бокса во Львове?