Причина отмены боя неизвестна. Однако стало известно, когда Выхрист вернется на ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
Когда состоится следующий бой Выхриста?
Сейчас украинский боксер покинул Германию и вернулся в Кременчуг. Однако уже потом Выхрист снова отправится в Гамбург, чтобы продолжить подготовку к поединку.
Промоутеры боксера заверили, что он вернется на ринг 10 января 2026 года. Этот бой будет рейтинговым и состоится в Германии, но пока с кем будет драться Выхрист еще неизвестно.
Ранее Янис Куриленко узнал имя следующего соперника, пишет Top Boxing Generation. Украинский боксер сразится против Сандора Мартина в Испании – 20 декабря 2025 года.
Что известно о Выхристе?
Выхрист дебютировал в профессиональном ринге 8 февраля 2019 года. В том поединке он досрочно победил Андрея Мазаникова.
За это время украинский боксер провел 17 поединков в профессиональном ринге. На его счету 16 побед и 1 поражение.
Последний раз Выхрист дрался в октябре этого года против Бояна Честича в румынской Брашове. Украинский боксер одолел сопротивление боснийца и одержал победу.