Причина отмены боя неизвестна. Однако стало известно, когда Выхрист вернется на ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Когда состоится следующий бой Выхриста?

Сейчас украинский боксер покинул Германию и вернулся в Кременчуг. Однако уже потом Выхрист снова отправится в Гамбург, чтобы продолжить подготовку к поединку.

Промоутеры боксера заверили, что он вернется на ринг 10 января 2026 года. Этот бой будет рейтинговым и состоится в Германии, но пока с кем будет драться Выхрист еще неизвестно.

Ранее Янис Куриленко узнал имя следующего соперника, пишет Top Boxing Generation. Украинский боксер сразится против Сандора Мартина в Испании – 20 декабря 2025 года.

Что известно о Выхристе?