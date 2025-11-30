Причина скасування бою невідома. Однак стало відомо, коли Вихрист повернеться на ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Коли відбудеться наступний бій Вихриста?

Наразі український боксер покинув Німеччину та повернувся до Кременчука. Однак вже згодом Вихрист знову вирушить в Гамбург, щоб продовжити підготовку до поєдинку.

Промоутери боксера запевнили, що він повернеться на ринг 10 січня 2026 року. Цей бій буде рейтинговим і відбудеться у Німеччині, але наразі з ким битиметься Вихрист ще невідомо.

Раніше Яніс Куриленко дізнався ім'я наступного суперника, пише Top Boxing Generation. Український боксер битиметься проти Сандора Мартіна в Іспанії – 20 грудня 2025 року.

Що відомо про Вихриста?