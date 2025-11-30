Причина скасування бою невідома. Однак стало відомо, коли Вихрист повернеться на ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.
Читайте також Український боксер завоював титул, відправивши суперника у лікарню
Коли відбудеться наступний бій Вихриста?
Наразі український боксер покинув Німеччину та повернувся до Кременчука. Однак вже згодом Вихрист знову вирушить в Гамбург, щоб продовжити підготовку до поєдинку.
Промоутери боксера запевнили, що він повернеться на ринг 10 січня 2026 року. Цей бій буде рейтинговим і відбудеться у Німеччині, але наразі з ким битиметься Вихрист ще невідомо.
Раніше Яніс Куриленко дізнався ім'я наступного суперника, пише Top Boxing Generation. Український боксер битиметься проти Сандора Мартіна в Іспанії – 20 грудня 2025 року.
Що відомо про Вихриста?
Вихрист дебютував у професійному ринзі 8 лютого 2019 року. У тому поєдинку він достроково переміг Андрія Мазанікова.
За цей час украхнський боксер провів 17 поєдинків у професійному ринзі. На його рахунку 16 перемог та 1 поразка.
Востаннє Вихрист бився у жовтні цього року проти Бояна Честіча у румунській Брашові. Український боксер здолав опір боснійця та здобув перемогу.