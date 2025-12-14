Суперником українського боксера став німець Алі Ель Саїд. На кону поєдинку був чемпіонський титул WBF у середній вазі (до 72,6 кілограма), повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Резніченко – Ель Саїд?
Талановитий український боксер не залишив шансів своєму супернику з Німеччини. 21-річний Резніченко активно розпочав поєдинок, а його опонент не зміг нічого протиставити.
У підсумку українець відправив 41-річного Ель Саїда у нокаут у першому ж раунді поєдинку. І таким чином Резніченко завоював титул WBF, а також здобув 13 перемогу у профі-ринзі (0 поразок).
Резніченко нокаутував Ель Саїда: дивіться відео
Як завершилися інші бої вечора боксу у Львові?
Марат Григорян бився проти Ясіра Ахмеда Маліка з Пакистану. Українець у другому раунді нокаутував суперника та став чемпіоном світу серед молоді у важкій вазі.
Також Олександр Гриців бився проти Сергія Радченка, здолавши його у першому раунді. Адже другий отримав травму і не зміг продовжити поєдинок.
Ба більше, це був останній бій Радченка у кар'єрі. Після бою він оголосив про те, що вішає рукавички на цвях.