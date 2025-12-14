Суперником українського боксера став німець Алі Ель Саїд. На кону поєдинку був чемпіонський титул WBF у середній вазі (до 72,6 кілограма), повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Резніченко – Ель Саїд?

Талановитий український боксер не залишив шансів своєму супернику з Німеччини. 21-річний Резніченко активно розпочав поєдинок, а його опонент не зміг нічого протиставити.

У підсумку українець відправив 41-річного Ель Саїда у нокаут у першому ж раунді поєдинку. І таким чином Резніченко завоював титул WBF, а також здобув 13 перемогу у профі-ринзі (0 поразок).

Резніченко нокаутував Ель Саїда: дивіться відео

Як завершилися інші бої вечора боксу у Львові?