Український боксер розповів про плани на майбутнє: чи відбудеться титульний бій

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація щодо наступного бою Олександра Гвоздика. Нібито український боксер буде битися за тимчасовий титул.

Окрім того, "Цвях" розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

Читайте також Український боксер безжально знищив суперника, завоювавши чемпіонський титул

Чи битиметься Гвоздик за тимчасовий титул?

Український боксер спростував інформацію про наступний поєдинок. Він заявив, що не битиметься з Альбертом Раміресом за тимчасовий титул.

Також він заявив, що зовсім скоро боксерська спільнота дізнається великі новини. Однак "Цвях" вирішив це залишити у таємниці.

Мені подобається те, чим я займаюся. Поки є сили та дозволяє здоров’я, я боксую. Коли це закінчиться – припиню. Знову стати чемпіоном світу або наприкінці 2026 року, або на початку 2027-го,

– сказав Гвоздик.

Нещодавно Гвоздик висловився про те, чи провів би бій проти Джейка Пола.

Чи побився б Гвоздик проти Пола?

В інтерв'ю BLIK український боксер зізнався, що погодивися битися проти блогера зі США.

"Звичайно, погоджуся. Я вийшов би проти Джейка Пола хоч завтра. Для мене це "еasy money". Але я в дива не вірю, тому цього не станеться. Команда Пола вже придумала відповідь, чому Джейк не хоче битися з Раміресом та Опетаєю тому що вони не вміють робити промоушн і не зможуть продати ці бої", – сказав Гвоздик.

Що відомо про кар'єру Гвоздика?