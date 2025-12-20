Укр Рус
20 декабря, 07:26
2

Украинский боксер рассказал о планах на будущее: состоится ли титульный бой

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Гвоздик опроверг информацию о бое за временный титул с Альбертом Рамиресом, но обещал большие новости в будущем.
  • Гвоздик заявил, что готов драться с Джейком Полом, но считает, что этот бой не состоится из-за промоутерских вопросов.

Недавно в СМИ появилась информация относительно следующего боя Александра Гвоздика. Якобы украинский боксер будет драться за временный титул.

Кроме того, "Цвях" рассказал о планах на будущее. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".

Будет ли драться Гвоздик за временный титул?

Украинский боксер опроверг информацию о следующем поединке. Он заявил, что не будет драться с Альбертом Рамиресом за временный титул.

Также он заявил, что совсем скоро боксерское сообщество узнает большие новости. Однако "Гвоздь" решил это оставить в тайне.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. Пока есть силы и позволяет здоровье, я боксирую. Когда это закончится – прекращу. Снова стать чемпионом мира или в конце 2026 года, или в начале 2027-го,
– сказал Гвоздик.

Недавно Гвоздик высказался о том, провел бы бой против Джейка Пола.

Подрался бы Гвоздик против Пола?

В интервью BLIK украинский боксер признался, что согласился бы драться против блогера из США.

"Конечно, соглашусь. Я вышел бы против Джейка Пола хоть завтра. Для меня это "еаѕу money". Но я в чудеса не верю, поэтому этого не произойдет. Команда Пола уже придумала ответ, почему Джейк не хочет драться с Рамиресом и Опетаей потому что они не умеют делать промоушн и не смогут продать эти бои", – сказал Гвоздик.

Что известно о карьере Гвоздика?

  • Украинский боксер дебютировал в профессиональном ринге в 2014 году. За это время Гвоздик одержал 21 победу и потерпел 2 поражения.

  • В апреле этого года "Гвоздик" дрался против Энтони Голлавея. Украинец одолел американского боксера нокаутом в третьем раунде.

  • Недавно Гвоздик должен был драться против Халила Коэма. Однако американский боксер отказался от поединка.