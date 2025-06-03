Український "Цвях" розкрив плани на майбутнє

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик пригадав свій попередній бій та розповів про майбутні плани. Український боксер задоволений своєю останньою перемогою та ставить перед собою найвищі цілі.

20 квітня 2025 року Олександр Гвоздик оформив дострокову перемогу над Ентоні Голлавеєм. Українець нокаутував суперника.

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Гвоздик про майбутні плани

Колишній чемпіон світу залишився задоволений цією перемогою, хоч і Голлавей не є серед числа топових бійців.

Гвоздик розкрив свої плани на майбутнє у боксі. Олександр планує повернутись у ринг вже наприкінці червня поточного року. Український боксер планує побитись в андеркардах поєдинків обох Раміресів, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing News 24/7.

Мій план на цей рік – бути максимально активним. Я планую знову вийти на ринг 28 червня в Анахаймі, штат Каліфорнія, в андеркарді бою Хільберто Раміреса. Після цього провести бій в андеркарді іншого поєдинку Раміреса, а потім, можливо, великий бій до кінця року. Зараз я більш мотивований і зосереджений, ніж будь-коли, на тому, щоб відновити свою позицію на вершині світового боксу. Це нова глава в моїй боксерській кар'єрі. Я готовий знову стати чемпіоном світу,

– розповів Гвоздик.

Для Гвоздика попередня перемога стала 21-ю у професіоналах. Загалом Олександр провів на профі-рингу 23 поєдинки, у яких 17 разів перемагав суперників нокаутами. За спиною українця є дві поразки.

Раніше український боксер висловив свою готовність до титульного поєдинку.