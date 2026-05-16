Хижняк повернувся у збірну України після тривалої перерви та знищив суперника за три раунди
- Олександр Хижняк повернувся до збірної України та переміг турка Емре Парлака технічним нокаутом у третьому раунді на турнірі в Сербії.
- Після дебюту в професійному боксі Хижняк продовжує виступати на аматорському ринзі, де раніше здобув олімпійське золото у Парижі-2024.
Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк повернувся до виступів за збірну України. У суботу, 16 травня, він розпочав виступ на міжнародному турнірі Belgrade Winner Tournament у Сербії.
Першим суперником 30-річного українця був представник Туреччини Емре Парлак, повідомляє 24 Канал. Хижняк здобув перемогу технічним нокаутом в третьому раунді.
Як Хижняк провів бій за збірну України?
Поєдинок проходив у межах вагової категорії до 80 кілограмів.
Хижняк нокаутував Емре Парлака: дивіться відео
Свій останній бій на аматорському ринзі Хижняк провів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Тоді українець здобув перемогу у фіналі, завоювавши перше в кар'єрі олімпійське "золото".
У березні 2026 року Олександр розпочав професійну кар'єру. На вечорі боксу, що організувала промоутерська компанія Олександра Усика, він провів дебютний бій у профі.
У шестираундовому поєдинку проти колумбійця Вільяма Барона Хижняк здобув дострокову перемогу. Українець вже у першому раунді відправив Барона у нокаут.
Однак після дебюту у профі Хижняк не полишив виступи на аматорському ринзі.
Що відомо про досягнення Хижняка?
Хижняк, якого в Україні називають "Полтавським танком", досяг усіх вершин на любительському рівні. Окрім перемоги на Олімпіаді, він став чемпіоном світу та Європи.
На аматорському рівні, за даними BoxRec, він виграв 127 поєдинків і зазнав всього 17 поразок. Попри перехід у професіонали, Хижняк говорив про те, що хоче виступи на Олімпійських Іграх у 2028 році.
У планах спортсмена стати найтитулованішим українським боксером-олімпійцем.
Наразі найкращим боксером з України на Олімпійських іграх є Василь Ломаченко, який виборов два "золота". В активі Хижняка, окрім золотої нагороди, є срібна медаль Ігор-2020.
Президент Федерації боксу Полтавської області Микола Семеняга вважає, що Хижняк може стати зіркою світового рівня після Усика.