Не Кличко та навіть не Усик: один український боксер став автором унікального рекорду

Чимало українських спортсменів увійшли в історію боксу завдяки перемогам як на аматорському, так і професійному ринзі. Один боксер з Полтави є автором незвичного досягнення.

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк у 2017 році вписав своє ім'я в історію українського та світового боксу. Що ж вдалося зробити "Полтавському танку" – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Бив українця і король нокаутів: інтрига з потенційним суперником Усика набирає обертів

Який рекорд в Олександра Хижняка?

2017 рік став проривним для спортсмена й він зумів оформити так званий "золотий хет-трик" у боксі. 30-річний Хижняк за пів року (з березня до вересня) виграв чемпіонат Європи серед молоді (U-22), а також став чемпіонати Європи й світу серед дорослих. До Хижняка це не вдавалося жодному бійцю.

Особливим для боксера став чемпіонат світу в німецькому Гамбурзі, де Хижняк був єдиним українцем, який пробився до фіналу. На шляху до вирішального бою українець здолав трьох суперників.

Як йдеться на сайті чемпіонату світу, у фіналі в категорії до 75 кілограмів полтавець зустрівся з казахстанцем Абільханом Аманкулом, який сенсаційно переміг чинного чемпіона світу та олімпійського чемпіона з Куби Арлена Лопеса. Але "Танк" не залишив йому жодних шансів: всі п'ятеро суддів одноголосно віддали перемогу українцю.

Зверніть увагу. Хижняк оформив все ж не зовсім класичний боксерський хет-трик. Зазвичай під цим неофіційним терміном розуміють перемогу на чемпіонаті Європи та світу, а також Олімпійських іграх і в одній ваговій категорії.

Додамо, що на аматорському рівні, за даними BoxRec, Хижняк виграв 126 поєдинків і зазнав всього 17 поразок. Він виграв Олімпійські ігри 2024 року в Парижі й поки відмовляється переходити у професіонали.

Які цікаві досягнення в українських боксерів?