У суботу, 25 липня, у Джидді (Саудівська Аравія) Хижняк здобув дострокову перемогу над французом Ленні Патрачем. Українець завершив поєдинок технічним нокаутом у другому раунді, здобувши другу перемогу на професійному ринзі, пише 24 Канал.

Підтримка Олександра Усика в бою Хижняк – Патрач

За боєм наживо спостерігав Усик, який прибув на вечір боксу разом із родиною. Чемпіон підтримував Хижняка не лише з трибун, перед виходом у ринг він відвідав українця у роздягальні. Деталями поділився боксер в інтерв'ю для Федерації боксу України.

Я дуже вдячний Олександру Усику за підтримку. Було надзвичайно приємно бачити його разом із родиною. Перед боєм він зайшов до мене в роздягальню, підтримав, і я відчував його увагу протягом усього вечора,

– розповів Хижняк.

За словами боксера, Усик для нього є не лише великим чемпіоном, а й близькою людиною.

Він для мене не лише великий чемпіон, а й щира, близька людина. Я вдячний йому за підтримку, допомогу, людяність і відданість. Його увага була постійною,

– додав спортсмен.

Поєдинок Хижняк – Патрач відбувся в андеркарді великого боксерського шоу, головною подією якого став бій Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги. Для українця це був другий виступ у професійній кар'єрі та перший бій за межами України.

Патрач до зустрічі з Хижняком залишався непереможеним на професійному рівні: у його активі було 8 перемог та 1 нічия. Поразка від українця стала першою в кар'єрі французького боксера.