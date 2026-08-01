В субботу, 25 июля, в Джидде (Саудовская Аравия) Хижняк одержал досрочную победу над французом Ленни Патрачем. Украинец завершил поединок техническим нокаутом во втором раунде, одержав вторую победу на профессиональном ринге, пишет 24 Канал.

Поддержка Александра Усика в бою Хижняк – Патрач

За боем вживую наблюдал Усик, который прибыл на вечер бокса вместе с семьей. Чемпион поддерживал Хижняка не только с трибун: перед выходом на ринг он навестил украинца в раздевалке. Об этом боксер рассказал в интервью Федерации бокса Украины.

Я очень благодарен Александру Усику за поддержку. Было чрезвычайно приятно видеть его вместе с семьей. Перед боем он зашел ко мне в раздевалку, поддержал, и я чувствовал его внимание на протяжении всего вечера,

– рассказал Хижняк.

По словам боксера, Усик для него – не только большой чемпион, но и близкий человек.

Он для меня не только большой чемпион, но и искренний, близкий человек. Я благодарен ему за поддержку, помощь, человечность и преданность. Его внимание было постоянным,

– добавил спортсмен.

Поединок Хижняк – Патрач состоялся в андеркарде большого боксерского шоу, главным событием которого стал бой Энтони Джошуа против Кристиана Пренги. Для украинца это было второе выступление в профессиональной карьере и первый бой за пределами Украины.

Патрач до встречи с Хижняком оставался непобежденным на профессиональном уровне: в его активе было 8 побед и 1 ничья. Поражение от украинца стало первым в карьере французского боксера.