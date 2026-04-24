Від першої зустрічі до сьогодні: як давно разом живуть Усик із дружиною

Олександр та Катерина Усики – одна з найвідоміших і найобговорюваніших пар в українському спорті. Попри поширену серед спортсменів тенденцію до розлучень, вони зберігають міцні стосунки та залишаються разом.

Катерину добре знають завдяки її постійній підтримці під час поєдинків Олександра. Скільки років вони разом і як складалася їхня історія, розповість 24 Канал.

Скільки разом Олександр та Катерина Усики?

Вони вперше зустрілися, коли їй було близько 14 років, а йому – 15. Усик виріс у Криму, і саме там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною, яка молодша за нього приблизно на півтора року.

У 19 років Усик став призером чемпіонату Європи серед дорослих. Разом із успіхом прийшли гроші, популярність і підвищена увага. За його словами, він тоді "зловив зіркову хворобу". Це, ймовірно, не влаштовувало Катерину, і пара на певний час розійшлася.

Згодом вони відновили стосунки та одружилися у вересні 2009 року. Нині вони у шлюбі майже 17 років, а загалом знайомі значно довше – ще зі шкільних років.

Катерина відверто ділилася, що найскладніший період у їхніх стосунках з Олександром настав після Олімпіади 2012 року. У той час Сашко постійно перебував у поїздках і рідко бував вдома, тоді як Катерина була вагітна другою дитиною.

Олександр та Катерина Усик / Фото з інстаграму Катерини

Що відомо про дітей Усиків?