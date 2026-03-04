Красюк розповів, чи можливий бій між Усиком та Ітаумою найближчим часом

До того, як офіційно оголосили про бій Олександра Усика 23 травня проти Ріко Верховена, у медіа та серед уболівальників активно обговорювали, хто може стати його наступним суперником. На тлі цих розмов український промоутер Олександр Красюк вирішив прояснити ситуацію та висловився щодо можливості поєдинку Усика проти Ітауми.

З комерційної точки зору бій Усика з Ітаумою цікавий передусім для британського ринку, адже Мозес – британець, а українець добре відомий місцевій публіці. Водночас його масштаб оцінюють у 10 – 15 мільйонів доларів, тоді як поєдинок із Дюбуа може зібрати 15 – 20 мільйонів доларів, сказав Красюк ютуб-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Що сказав Красюк про бій Усик – Ітаума?

Промоутер наголосив, що Ітаума значно молодший і поки що не має гучних досягнень на професійному рингу.

Натомість у Дюбуа вже є історія протистояння з Усиком, зокрема поєдинок у Вроцлаві та резонансний епізод з ударом нижче пояса, що створює додаткову інтригу для глядачів.

Зараз розкручувати бій Ітаума – Усик означає переконувати публіку, що це цікаво. Інтрига могла б бути більшою, якби суперник мав вагомі досягнення. Адже Усик – не просто чемпіон, а видатна зірка, і ставлення до нього має бути відповідне,

– зазначив він.

Чи будуть санкціонувати бій Усик – Верховен?

Окремо Красюк прокоментував позицію WBC щодо санкціонування одного з боїв українця. Спочатку організація заявляла, що не дозволить проводити поєдинок за титул чемпіона світу, однак згодом змінила своє рішення.

Це свідчить про особливий статус Усика у світовому боксі. Він порівняв нинішню ситуацію з часами, коли особливий статус у WBC мав Віталій Кличко.

Президент WBC Маурісіо Сулейман пішов на безпрецедентний крок, погодившись санкціонувати поєдинок за участю кікбоксера проти чинного чемпіона та ексабсолютного чемпіона світу. Це демонструє велику повагу до Усика та готовність ухвалювати нестандартні рішення, навіть попри можливу критику.

Що відомо про бій Усика з Верховеном?