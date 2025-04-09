Красюк назвав пріоритетний бій для Усика

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, розповів про найближче майбутнє українського чемпіона. Відомий менеджер оцінив можливість проведення реваншу за абсолютне чемпіонство у хевівейті з Даніелем Дюбуа.

Олександр Красюк розповів про пріоритетність поєдинків для Олександра Усика. Промоутер назвав найбажаніший двобій для непереможного українського боксера, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Бажаний бій для Усика

Мова йде про бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, якщо він таки відбудеться. Усик може вийти у ринг проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа.

Якщо поєдинок за звання абсолютного чемпіона стане можливим, він буде пріоритетом,

– заявив Красюк.

Відзначимо, що WBO зобов'язала Усика провести захист поясу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Однак українець може відтермінувати цей двобій заради реваншу з Дюбуа, не втративши при цьому чемпіонського титулу.

У команді Дюбуа вже заявили, що Даніель повернеться у ринг влітку поточного року. Водночас "Динаміт" додав, що найкращий час для бою із українцем буде липень 2025-го. Також британець хоче провести бій проти Джозефа Паркера, з яким у нього є незакінчена справа.

До слова. Усик вже перемагав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Було це у серпні 2023-го року у польському місті Вроцлав.

Наразі за спиною 38-річного Усика 23 переможні бої (14 – нокаутом), а от 27-річний Дюбуа провів вже у професіоналах 24 поєдинки: 22 перемоги (21 – нокаутом) та 2 поразки (від Джо Джойса та Олександра Усика).