Колишній промоутер Усика поставив на місце російського боксера

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що росіянин Мурат Гассієв ніколи не володів титулом суперчемпіона WBA у надважкій вазі. Він наголосив, що пояс наразі вакантний, тому рішення розіграти його в очному протистоянні Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа є цілком обґрунтованим.

Свою позицію Красюк висловив, коментуючи рішення Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) санкціонувати поєдинок між двома колишніми чемпіонами світу з Великої Британії. Про це він розповів в інтерв'ю Boxing News.

Що відомо про ситуацію з Гассієвим

За словами колишнього промоутера Усика, статус суперчемпіона присвоюють за особливих обставин – видатним бійцям, які досягли значних успіхів у спорті, або в межах визначних боксерських подій.

Наскільки мені відомо, титул суперчемпіона WBA наразі вакантний. Мурата Гассієва ніколи не переводили у статус суперчемпіона,

– зазначив Красюк.

Він вважає, що масштаб протистояння Ф'юрі та Джошуа цілком виправдовує розіграш цього титулу.

Рішення WBA викликало невдоволення Гассієва, який володів титулом WBA Regular і розраховував на підвищення статусу. Натомість організація вирішила розіграти пояс WBA Super у поєдинку двох британських боксерів.

Бій Ф'юрі та Джошуа запланований на 11 грудня в Кардіффі на стадіоні Principality.

Офіційний продаж квитків на арену стартував 9 жовтня, однак усі місця були розкуплені лише за 40 – 60 хвилин. В онлайн-черзі одночасно перебувало понад 500 тисяч уболівальників.