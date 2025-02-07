Минулого року Олександр Усик зруйнував усі міфи та закрив рота багатьох експертам після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі, яка була у травні. Наприкінці 2024-го року український чемпіон світу не дозволив "Циганському королю" взяти реванш, перемігши одноголосним рішенням суддів.

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Українець постав в образі короля боксу

У січні нового 2025-го The Ring визнав Усика найкращим боксером 2024-го року. Також тоді перший бій Усика та Ф'юрі взяв дві нагороди – "Подія року" та "Раунд року".

У лютому Олександр заслужено розмістився на обкладинці журналу, який нещодавно придбав саудит Туркі Аль аш-Шейх. Саме він є організатором найбільших боксерських шоу у Саудівській Аравії, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.



Усик на обкладинці The Ring / Фото авторитетного журналу

Відзначимо, що Усик чекає бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. У ньому Дюбуа захищатиме свій титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті. Не виключено, що переможець цього двобою вийде на бій проти непереможного українця.

Раніше менеджер Олександра Егіс Клімас анонсував повернення Усика у ринг. Функціонер запевнив, що наступний бій Усика слід чекати влітку цього 2025-го року.