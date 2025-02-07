В прошлом году Александр Усик разрушил все мифы и закрыл рот многим экспертам после первой победы над Тайсоном Фьюри, которая была в мае. В конце 2024-го года украинский чемпион мира не позволил "Цыганскому королю" взять реванш, победив единогласным решением судей.

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Украинец предстал в образе короля бокса

В январе нового 2025-го The Ring признал Усика лучшим боксером 2024-го года. Также тогда первый бой Усика и Фьюри взял две награды – "Событие года" и "Раунд года".

В феврале Александр заслуженно разместился на обложке журнала, который недавно приобрел саудит Турки Аль аш-Шейх. Именно он является организатором крупнейших боксерских шоу в Саудовской Аравии, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.



Усик на обложке The Ring / Фото авторитетного журнала

Отметим, что Усик ждет боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. В нем Дюбуа будет защищать свой титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте. Не исключено, что победитель этого поединка выйдет на бой против непобедимого украинца.

Ранее менеджер Александра Эгис Климас анонсировал возвращение Усика в ринг. Функционер заверил, что следующий бой Усика следует ждать летом этого 2025-го года.