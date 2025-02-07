Король рингу: Усик прикрасив обкладинку авторитетного журналу The Ring

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик став обличчям лютневого випуску авторитетного журналу The Ring. Це чергове визнання для українського боксера від The Ring.

Минулого року Олександр Усик зруйнував усі міфи та закрив рота багатьох експертам після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі, яка була у травні. Наприкінці 2024-го року український чемпіон світу не дозволив "Циганському королю" взяти реванш, перемігши одноголосним рішенням суддів.

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Українець постав в образі короля боксу

У січні нового 2025-го The Ring визнав Усика найкращим боксером 2024-го року. Також тоді перший бій Усика та Ф'юрі взяв дві нагороди – "Подія року" та "Раунд року".

У лютому Олександр заслужено розмістився на обкладинці журналу, який нещодавно придбав саудит Туркі Аль аш-Шейх. Саме він є організатором найбільших боксерських шоу у Саудівській Аравії, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.



Усик на обкладинці The Ring / Фото авторитетного журналу

Відзначимо, що Усик чекає бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. У ньому Дюбуа захищатиме свій титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті. Не виключено, що переможець цього двобою вийде на бій проти непереможного українця.

Раніше менеджер Олександра Егіс Клімас анонсував повернення Усика у ринг. Функціонер запевнив, що наступний бій Усика слід чекати влітку цього 2025-го року.