"Протягнув м'яч з центра поля": ексгравець Полісся розповів, як Усик грає у футбол
- Олександр Усик, відомий український боксер, також є гравцем житомирського Полісся.
- Дмитро Шастал розповів, як Усик тренувався та грав з командою.
Олександр Усик не тільки б'є суперників у ринзі. Український боксер також є гравцем житомирського Полісся, який виступає в елітному дивізіоні країни.
Дмитро Шастал розповів про Олександра Усика. Зокрема, колишній гравець Полісся згадав, як український боксер грає у футбол, повідомляє 24 канал із посиланням на Український футбол.
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Шастал про Усика
Дмитро Шастал зізнався, що перше тренування з Олександром Усиком було незвичним для багатьох. Півзахисник розповів, що український чемпіон усвідомлював свою роль в команді.
Тому тренування проходили доволі спокійно. Шастал пригадав матч Полісся на товариському турнірі проти рівненського Вереса, у якому участь взяв Олександр Усик.
Я думаю, усі пам'ятають, як він на товариському турнірі проти Вереса (2:1) протягнув м'яч майже з центра поля до чужого штрафного майданчика. Чи не якість?,
– сказав Шастал.
Дмитро Шастал також поділився думками щодо можливого реваншу між Усиком та Дюбуа. Півзахисник вважає, що Олександр неодмінно переможе британського боксера.