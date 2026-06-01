"Прагну його перемогти": чемпіон світу націлився на бій з Усиком

Володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа розповів, що готовий провести третій бій проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика. Два попередні поєдинки британець програв українцю нокаутом.

Дюбуа заявив, що його найбільша мрія об'єднати всі чемпіонські пояси й стати абсолютним чемпіоном у боксі. Його слова передає talkSPORT Boxing.

Усик – Дюбуа 3: що відомо про бій?

У 2025 році 28-річний британець вже мав таку нагоду, але програв Усику нокаутом у 5 раунді. Тепер же він переконаний, що може побити будь-якого суперника, зокрема й Усика.

Я вже відчув цей смак, і тепер нам просто потрібно зібрати все докупи, закрити деякі прогалини й просто стати довершеним бійцем,

– сказав Даніель.

Після двох поразок чемпіону світу з України Дюбуа переконаний, що в третьому поєдинку зможе перемогти Усика завдяки тому, що вдосконалив свої навички.

"Думаю, ми просто закриємо деякі недоліки, які були минулого разу. Так що, думаю, я буду зовсім новим, досконалим бійцем, і я просто прагну його перемогти. Ось і все. Перемогти його і забрати пояси", – сказав чемпіон WBO.

У якій формі Усик і Дюбуа