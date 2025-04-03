Відомий британський журналіст назвав відмінність між Усиком та Джошуа

Олександр Усик здолав багатьох іменитих суперників. Українським чемпіон завдяки двом перемогам над Тайсоном Ф'юрі вписав своє прізвище в історію боксу.

Саймон Джордан висловився щодо Олександра Усика. Відомий британський журналіст порівняв Короля хевівейту та Ентоні Джошуа, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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У чому різниця між Усиком та Джошуа

Саймон Джордан заявив, що в андеркарді бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа повинен відбутий бій між Ентоні Джошуа та Джозефом Паркером.

Британський журналіст пояснив, що на відміну від Усика Ей Джей чудово продає поєдинки. Тому, якщо він битиметься в андеркарді Усик – Дюбуа, усі білети на "Вемблі" будуть розкуплені.

Усик – найкращий боксер, але Джошуа – найкраща зірка продажів, у цьому він номер один. Він вміє підіймати планку. 96 тисяч людей прийшли подивитися на його бій з Дюбуа. Ні Даніель, ні Олександр не вміють так продавати стадіони, як ЕйДжей,

Нагадаємо, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа чекають на підтвердження бою. Відомо, що реванш між українцем та британцем може відбутись восени 2025 року.

Раніше Мозес Ітаума розповів, чи готовий він провести поєдинок проти Усика або Дюбуа. Британський боксер зазнав, що не відмовиться від бою, якщо надійде пропозиція.